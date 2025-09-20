ХАМАС опубликовал сделанные на прощание фото 47 израильских заложников

Движение ХАМАС опубликовало в Telegram-канале своего военного крыла «Бригады аль Кассама» фотографии 47 израильских заложников и призвало проститься с ними на фоне начала израильской военной операции в секторе Газа.
«Из-за непреклонности премьер министра Израиля Биньямина Нетаньяху и покорности начальника генштаба ЦАХАЛ Эяля Замира в начале операции в Газе сделано фото для прощания», — говорится в заявлении движения.
Во вторник, 16 сентября, ЦАХАЛ начала наступление на Газу для установления полного контроля над ним. Власти Израиля заявили о намерении уничтожить склады с продовольствием, находящиеся в городе.
Несколькими днями ранее палестинское движение, сообщило, что Израиль, начав масштабную наземную операцию в секторе Газа, исключил возможность освобождения заложников. Согласно их заявлению, заложники не будут возвращены ни живыми, ни мертвыми. Эта информация была опубликована в Telegram-канале военного крыла движения.
Ранее Биньямин Нетаньяху объявил о начале активной фазы военной операции в секторе Газа. Он подчеркнул, что Израиль намерен защищать своих граждан и восстановить контроль над ситуацией. Премьер-министр отметил, что операция будет продолжаться до достижения всех поставленных целей. Военные и государственные учреждения координируют свои действия и информируют население о развитии событий.
Известно, что посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль в беседе с ТАСС заявил, что Израиль постепенно утрачивает свои позиции в Европе, а Палестина, напротив, получает все большее международное признание. Он также прокомментировал доклад комиссии ООН, в котором операция ЦАХАЛ в Газе была квалифицирована как геноцид.
Уточняется, что в то же время Израиль активно разрушает свои отношения с Францией. Правительство страны крайне негативно отреагировало на желание французского лидера Эммануэля Макрона официально признать государство Палестина. В ответ на это Иерусалим начал разработку нескольких стратегий для усиления давления на Париж.
Немногим ранее Израиль ввел персональные ограничения против президента Франции Эммануэля Макрона.