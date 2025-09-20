Ричмонд
Умер оператор-постановщик фильма «Собачье сердце» Юрий Шайгарданов

Скончался кинооператор, заслуженный деятель искусств России Юрий Шайгарданов, ему был 71 год. Об этом в субботу, 20 сентября, сообщил Союз кинематографистов РФ.

— Ушел из жизни наш дорогой друг и коллега — кинооператор, заслуженный деятель искусств России, член Союза кинематографистов РФ Шайгарданов Юрий Ахтямович. Сказать, что мы скорбим — мало. Мы тяжело переживаем это наше общее горе, — сказано в сообщении.

Шайгарданов работал оператором-постановщиком на киностудии «Ленфильм» с 1987 года. Он участвовал в съемках картин «Собачье сердце», «Вспомним, товарищ!», «Страна глухих», «Жила-была одна баба», «Француз» и других.