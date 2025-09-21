Что можно и нельзя делать на Богородичны 21 сентября, который называют Осенины

Православная церковь празднует 21 сентября Рождество Пресвятой Богородицы (подробнее мы писали здесь). В народе праздник сократили до названия Богородичны. А еще 21 сентября принято отмечать Осенины, то есть праздник урожая. Как правило, к названной дате завершалась жатва и осень официально вступала в свои права.
Что нельзя делать 21 сентября.
Запрещено заниматься рукоделием. Предки верили, что это может грозить неприятностями. Кроме того, не следует заниматься бытовыми делами, проводить генеральную уборку. Не рекомендуется брать в руки острые предметы.
Что можно делать 21 сентября.
По традиции, в названный день ходили друг к другу к гости. А еще молодожены старались угощать своих родственников и обязательно приглашали их за стол.
Согласно приметам, паутина, которая лежит на растениях, обещает теплую погоду. В том случае, если 21 сентября сильный ветер, то зимой окажется мало снега.
