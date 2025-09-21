Что можно и нельзя делать на Богородичны 21 сентября, который называют Осенины

Православная церковь празднует 21 сентября Рождество Пресвятой Богородицы (подробнее мы писали здесь). В народе праздник сократили до названия Богородичны. А еще 21 сентября принято отмечать Осенины, то есть праздник урожая. Как правило, к названной дате завершалась жатва и осень официально вступала в свои права.