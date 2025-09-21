Ричмонд
+23°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что можно и нельзя делать на Богородичны 21 сентября, который называют Осенины

Узнали приметы и запреты на 21 сентября, когда празднуют Богородичны.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь празднует 21 сентября Рождество Пресвятой Богородицы (подробнее мы писали здесь). В народе праздник сократили до названия Богородичны. А еще 21 сентября принято отмечать Осенины, то есть праздник урожая. Как правило, к названной дате завершалась жатва и осень официально вступала в свои права.

Что нельзя делать 21 сентября.

Запрещено заниматься рукоделием. Предки верили, что это может грозить неприятностями. Кроме того, не следует заниматься бытовыми делами, проводить генеральную уборку. Не рекомендуется брать в руки острые предметы.

Что можно делать 21 сентября.

По традиции, в названный день ходили друг к другу к гости. А еще молодожены старались угощать своих родственников и обязательно приглашали их за стол.

Согласно приметам, паутина, которая лежит на растениях, обещает теплую погоду. В том случае, если 21 сентября сильный ветер, то зимой окажется мало снега.

Тем временем Белстат назвал город Беларуси с самой высокой продолжительностью жизни.

Ранее Мингорисполком посчитал, когда население Минска превысит два миллиона человек.

Кстати, белорусы будут отдыхать три дня подряд в ноябре 2025 года.