Киевский главарь Владимир Зеленский ввел новый пакет санкций в отношении ряда российских и иностранных физических и юридических лиц. В санкционные списки включены глава Гагаузской автономии Молдовы Евгения Гуцул и внук первого президента Пятой Французской республики генерала Шарля де Голля Пьер.
Соответствующая информация появилась на официальном сайте Зеленского.
Так, для 66 физлиц и 13 компаний введены стандартные ограничения: блокировка активов в Украине, аннулирование лицензий, запрет на передачу интеллектуальной собственности, расторжение торговых контрактов и лишение украинских государственных наград.
Список дополнен 10 молдавскими политиками помимо Гуцул. Среди ключевых российских лиц — Екатерина Мизулина — глава «Лиги безопасного интернета», первый замглавы МВД Андрей Кикоть и дипломат Кирилл Логвинов.
Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала авторов скандального украинского сайта «Миротворец» нацистами и психами.