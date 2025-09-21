Стало известно, где пройдет конкурс «Интервидение» в 2026 году

Международный музыкальный конкурс «Интервидение» в 2026 году состоится в Саудовской Аравии. Об этом сообщила ведущая церемонии Аида Гарифуллина.
В настоящее время финал конкурса проходит на концертной площадке «Live Арена» в Москве.
— Мы рады сообщить, что королевство Саудовская Аравия выразило готовность принять «Интервидение» в следующем году, — сказала она.
Организаторы «Интервидения» не гонятся за политическим эффектом, а хотят реализации идентичности человека в свободных контактах. Об этом высказался глава МИД России Сергей Лавров в связи с отказом певицы из США, гражданки Австралии Vassy в конкурсе из-за давления австралийских властей.
В заявлении сказано, что артистка, которая имеет гражданства Австралии и Соединенных Штатов, не примет участие в конкурсе из-за беспрецедентного давления австралийских властей.
Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, попросил членов жюри «Интервидения» не оценивать его выступление на конкурсе. Он не хочет претендовать на победу.