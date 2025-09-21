День «Остановите мир» и День чая со специями: какие праздники отмечают в России и мире 21 сентября

День «Остановите мир» многие люди используют как повод расслабиться и изучить себя. В этот праздник принято отправляться на природу и медитировать под пение птиц и шелест листвы. В эту дату нужно отказаться от социальных сетей, интернета, звонков и сообщений, «остановить мир» и погрузиться в себя.