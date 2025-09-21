Ричмонд
День «Остановите мир» и День чая со специями: какие праздники отмечают в России и мире 21 сентября

21 сентября в России и мире отмечают большое количество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День «Остановите мир», День чая со специями и Всемирный день благодарности.

День «Остановите мир».

День «Остановите мир» многие люди используют как повод расслабиться и изучить себя. В этот праздник принято отправляться на природу и медитировать под пение птиц и шелест листвы. В эту дату нужно отказаться от социальных сетей, интернета, звонков и сообщений, «остановить мир» и погрузиться в себя.

День чая со специями.

В День чая со специями следует заварить этот напиток и добавить в него различные пряности и травы. Например, имбирь, корицу, мяту, кориандр, фенхель, гвоздику, кардамон и другое. В Индии традиция употребления чая с различными специями насчитывает тысячелетия, а в Европе она появилась относительно недавно — в XIX веке.

Всемирный день благодарности.

Всемирный день благодарности инициировал Шри Чинмой, возглавлявший программу «Медитация Мира в ООН». Впервые этот праздник отметили в 1977 году. В эту дату нужно выразить благодарность и почтение всем людям в вашей жизни, которые принесли в нее счастье и добро.

