Народный календарь. Почему на Федору, 24 сентября, нельзя мыть голову

24 сентября православные чтут память святой Феодоры Александрийской. В этот день принято совершать добрые дела. Считалось, что чем больше в эту дату сделано хороших поступков, тем легче будет зима для семьи.
Также на Федору молодожены должны вместе отведать угощения из капусты, чтобы их семейная жизнь была счастливой и долгой. С 24 сентября начинается двухнедельный период «капустных вечеров». Женщины, которые мечтали о детях, старались в эти недели есть как можно больше капусты в любом виде.
Кроме того, на Федору нельзя красить губы — нарушение этого запрета может привести к болезни. Нельзя в эту дату мыть голову, иначе можно лишиться удачи. 24 сентября не стоит также совершать покупки, так как купленные вещи долго не прослужат.
Приметы погоды:
Солнце светит, но не греет — к холодной зиме.
Если дождь пошел после обеда, то ненастье затянется на трое суток.
Если пчелы во второй раз летку заводят, то осень будет теплая и продолжительная.
Сильные восходы озимых — к хорошему урожаю в следующем году.
Пчелы летают — зима поздно наступит.
Именины отмечают: Евдокия, Дмитрий, Герман, Исаакий, Карп, Лев, Петр, Николай, Роман, Федора, Сергей.