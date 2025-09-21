Народный календарь. Почему на Федору, 24 сентября, нельзя мыть голову

Также на Федору молодожены должны вместе отведать угощения из капусты, чтобы их семейная жизнь была счастливой и долгой. С 24 сентября начинается двухнедельный период «капустных вечеров». Женщины, которые мечтали о детях, старались в эти недели есть как можно больше капусты в любом виде.