Православные христиане встречают праздник Рождества Богородицы

По мнению историков церкви, праздник Рождества Богородицы был установлен, предположительно, в конце V — начале VI вв. в Византии, со временем он стал одним из самых почитаемых праздников христианства. Рождество Девы Марии широко почитается и в России, с этого праздника в 862 году ведется история Русского государства. Именно в этот день и воины Дмитрия Донского одержали историческую победу в Куликовской битве в 1380 году. Православная церковь связывает это с прямым покровительством Божией Матери Руси и ее воинству.