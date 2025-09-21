Раскрыто место проведения «Интервидения» в 2026 году

Ранее сообщалось, что частница из VASSY, которая должна была представлять свою страну на конкурсе «Интервидение», отказалась выступать. Причиной отказа стали политические факторы. Девушка не смогла выдержать давления со стороны властей Австралии, откуда она родом. В результате её участие в конкурсе было аннулировано.