Раскрыто место проведения «Интервидения» в 2026 году

Международный музыкальный конкурс «Интервидение» в следующем году состоится в Саудовской Аравии. Об этом объявила ведущая церемонии.
Ранее сообщалось, что частница из VASSY, которая должна была представлять свою страну на конкурсе «Интервидение», отказалась выступать. Причиной отказа стали политические факторы. Девушка не смогла выдержать давления со стороны властей Австралии, откуда она родом. В результате её участие в конкурсе было аннулировано.
Издание «Комсомольская правда» ведет прямую трасляцию с конкурса «Интервидение».
Позднее жюри объявило результаты: первое место на конкурсе занял певец Дык Фук из Вьетнама.