Игорь Матвиенко назвал образцовым номером на «Интервидении» выступление Вьетнама

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Выступление участника от Вьетнама, певца Дык Фука на международном музыкальном конкурсе «Интервидение» является показательным и образцовым примером для других стран-участниц. Такое мнение выразил член жюри от России, композитор и продюсер народный артист РФ Игорь Матвиенко.
«Образцово-показательным номером сегодня был Вьетнам. Я думаю, что в следующий раз, если все номера будут такого уровня, был бы удивительный конкурс. У Вьетнама были и этнические корни, были интересные костюмы. Само выступление современно, драматически интересно. Это прям реально было мощно», — сказал он.
Матвиенко также обратил внимание, что оценить участников «Интервидения» было очень сложно. «Я много раз сидел в жюри, но здесь сегодня мне было очень сложно. Очень сильные и интересные участники», — заключил член жюри от России.
О конкурсе
«Интервидение» — песенный конкурс, существовавший в 1946—1993 годах при Международной организации телевидения и радиовещания (OIRT). Он проводился в 1960—1980-х годах по аналогии с «Евровидением», музыкальной премией отделившегося от OIRT Европейского вещательного союза. В конкурсе участвовали не только социалистические страны и страны близкие к СССР, но также Австрия, Бельгия, Испания, Канада, Нидерланды и Португалия.
Президент РФ Владимир Путин 3 февраля 2025 года подписал указ о проведении международного музыкального конкурса «Интервидение». Возрожденное «Интервидение» проходит 20 сентября 2025 года в Москве, Россию на конкурсе представит заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman. Участие в «Интервидении» подтвердили более 20 стран.