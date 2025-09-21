Ричмонд
+23°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер Юрий Шайгарданов, кинооператор и заслуженный деятель искусств России

Кинооператор Юрий Шайгарданов умер на 72-м году жизни.

Источник: Комсомольская правда

Умер Юрий Шайгарданов, известный кинооператор и заслуженный деятель искусств РФ. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России. Его не стало 20 сентября в возрасте 71 года.

«В ночь на 20 сентября 2025 года ушел из жизни наш дорогой друг и коллега — кинооператор, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, член Союза кинематографистов России Шайгарданов Юрий Ахтямович», — говорится в официальном сообщении.

С 1987 года Шайгарданов работал оператором-постановщиком на киностудии «Ленфильм». За свою профессиональную деятельность он участвовал в создании множества известных фильмов, таких как «Вспомним, товарищ!», «Вы чье, старичье?», «Бродячий автобус», «Собачье сердце», «Гамбринус», «Циники», «Год собаки», «Страна глухих», «Магнитные бури», «Риорита», «Жила-была одна баба», «Француз» и другие. Его вклад в российское кино оставил заметный след и высоко ценится в профессиональном сообществе.

Ранее стало известно о смерти российского актера Дмитрия Лагачева, известного по сериалу «Тайны следствия». Причиной смерти мужчины стал инфаркт.