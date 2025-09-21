Умер Юрий Шайгарданов, кинооператор и заслуженный деятель искусств России

С 1987 года Шайгарданов работал оператором-постановщиком на киностудии «Ленфильм». За свою профессиональную деятельность он участвовал в создании множества известных фильмов, таких как «Вспомним, товарищ!», «Вы чье, старичье?», «Бродячий автобус», «Собачье сердце», «Гамбринус», «Циники», «Год собаки», «Страна глухих», «Магнитные бури», «Риорита», «Жила-была одна баба», «Француз» и другие. Его вклад в российское кино оставил заметный след и высоко ценится в профессиональном сообществе.