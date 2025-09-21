Захарова с иронией прокомментировала языковой конфликт в украинском поезде

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала инцидент из-за русского языка, который случился в следовавшем во Львов украинском поезде.
На видео пассажирка поезда набросилась на молодых попутчиков из-за разговора на русском языке с требованием «сидеть дома, не ехать во Львов, а возвращаться домой в РФ».
— Представляете, только ребята дверь в спальню закроют, а из окна вопрос: «По-москальски будэте или по-эвропейски?» — написала она в Telegram-канале.
16 сентября депутат городского совета Любомир Мельничук высказался, что Львов «потихоньку русифицируется». Он подчеркнул отсутствие в городе программ по защите украинского языка и пообещал работать над мерами по защите и «усилению» украинского языка.
Украинский языковой омбудсмен Елена Ивановская 15 сентября заявила, что ее дочь продолжает вести свои соцсети на русском языке из-за того, что та уверена: в противном случае никому не будет интересен ее блог.