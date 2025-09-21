Ричмонд
Назван победитель первого международного конкурса «Интервидение»

Представитель Вьетнама Дык Фук стал победителем первого «Интервидения».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Победителем международного музыкального конкурса «Интервидение» стал представитель Вьетнама Дык Фук, сообщил член жюри от России Игорь Матвиенко.

«Победил Дык Фук, Вьетнам», — сказал Матвиенко во время подведения итогов.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса «Интервидение» в 2025 году. РФ представил певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Матвиенко представляет РФ в составе жюри конкурса.