Назван победитель первого международного конкурса «Интервидение»

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Победителем международного музыкального конкурса «Интервидение» стал представитель Вьетнама Дык Фук, сообщил член жюри от России Игорь Матвиенко.
«Победил Дык Фук, Вьетнам», — сказал Матвиенко во время подведения итогов.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса «Интервидение» в 2025 году. РФ представил певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Матвиенко представляет РФ в составе жюри конкурса.