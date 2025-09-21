Первое место на «Интервидении» занял Дык Фук из Вьетнама

Напомним, что Россию на «Интервидении» представлял заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman). Он выступал под девятым номером, однако после исполнения песни снял свою кандидатуру с голосования, объяснив это законами гостеприимства. Певец заявил, что Россия — уже победила.