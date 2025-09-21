Первое место на «Интервидении» занял Дык Фук из Вьетнама

В финале международного музыкального конкурса «Интервидение», проходившего в Москве на Live Арене, первое место занял Дык Фук из Вьетнама. Он исполнил песню «Фудом тхиен выонг». Второе и третье место на конкурсе заняли Кыргызстан и Катар.
Напомним, что Россию на «Интервидении» представлял заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman). Он выступал под девятым номером, однако после исполнения песни снял свою кандидатуру с голосования, объяснив это законами гостеприимства. Певец заявил, что Россия — уже победила.
Напомним, что российские артисты Дима Билан и Полина Гагарина открыли концерт песней «На заре». Первой из конкурсантов выступила кубинская певица Сулема Иглесиас Салазар, а завершил мероприятие участник из Индии Раухан Малик.
Несмотря на запланированное участие 23 стран, австралийское правительство оказало давление на американскую исполнительницу Vassy, что привело к её отказу от выступления. Однако США сохраняют представительство в конкурсе через члена жюри Джо Линна Тернера.