Стал известен победитель конкурса «Интервидение»

Победителем международного музыкального конкурса «Интервидение» стал вьетнамский певец Дык Фук.
Он выступал под 20-м номером с композицией «Phu Dong Thien Vuong», набрав 422 балла по итогам голосования жюри.
На втором месте оказалось трио «NOMAD» из Киргизии, на третьем — певица из Катара Дана Аль-Мир.
Финал конкурса проходил в субботу, 20 сентября, на площадке «Live Арена» в Москве. Всего участие в «Интервидении» подтвердили артисты из 23 государств.
Конкурс «Интервидение» в 2026 году пройдет в Саудовской Аравии. Об этом сообщила ведущая церемонии Аида Гарифуллина.
Организаторы «Интервидения» не гонятся за политическим эффектом, а хотят реализации идентичности человека в свободных контактах. Об этом высказался глава МИД России Сергей Лавров в связи с отказом певицы из США, гражданки Австралии Vassy в конкурсе из-за давления австралийских властей.
В заявлении сказано, что артистка, которая имеет гражданства Австралии и Соединенных Штатов, не примет участие в конкурсе из-за беспрецедентного давления австралийских властей.
Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, попросил членов жюри «Интервидения» не оценивать его выступление на конкурсе. Он не хочет претендовать на победу.