Победителем музыкального конкурса «Интервидение» стал представитель Вьетнама Дык Фук, Беларусь на шестом месте

21 сентября, Москва /Корр. БЕЛТА/. Победителем международного музыкального конкурса «Интервидение» стал представитель Вьетнама Дык Фук, представительница Беларуси заняла шестое место, передает корреспондент БЕЛТА.
Вьетнамец набрал 422 балла. Второе место с результатом 373 балла заняли представители Кыргызстана — трио NOMAD. На третьей строке с результатом 369 баллов расположился Катар и его исполнительница Дана Аль-Мир. Четвертое место за Колумбией, она набрала 347 баллов. Ее представила певица Нидия Гонгора. Пятое за артистом из Таджикистана Фаррухом Хасановым. Он получил 344 балла.
Шестое место с результатом 341 балл заняла белоруска Анастасия Кравченко. В финале она исполнила песню «Мотылек», слова к которой написала сама.
Высшую оценку Беларуси, поставив нашу страну на первое место, дали ОАЭ, Россия, Узбекистан, Колумбия. На втором месте Беларусь была по версии Вьетнама и Сербии, на третьем — Катара.
Выступление белоруски Насти Кравченко прошло на международном конкурсе «Интервидение».
Всего в конкурсе приняли участие представители 23 стран, среди которых Беларусь, Россия, Казахстан, Узбекистан, Бразилия, США, ОАЭ, Саудовская Аравия, Китай, Вьетнам, Кения, ЮАР и другие.
Победителя конкурса после выступлений определило путем голосования международное профессиональное жюри, состоящее из признанных музыкальных экспертов от каждой из стран-участниц. -0-
Фото Татьяны Матусевич.