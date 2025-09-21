Победителем музыкального конкурса «Интервидение» стал представитель Вьетнама Дык Фук, Беларусь на шестом месте

Вьетнамец набрал 422 балла. Второе место с результатом 373 балла заняли представители Кыргызстана — трио NOMAD. На третьей строке с результатом 369 баллов расположился Катар и его исполнительница Дана Аль-Мир. Четвертое место за Колумбией, она набрала 347 баллов. Ее представила певица Нидия Гонгора. Пятое за артистом из Таджикистана Фаррухом Хасановым. Он получил 344 балла.