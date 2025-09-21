Ричмонд
NOS: не менее 30 человек арестованы в Гааге во время беспорядков

В Гааге задержаны не менее 30 человек на акции протеста против миграционной политики.

Источник: Комсомольская правда

Массовые волнения в Гааге, вызванные демонстрацией против миграционной политики, привели к задержанию как минимум 30 человек. Информация подтверждена мэром Яном ван Заненом, чьи слова публикует телеканал NOS.

«Группы зачинщиков беспорядков из разных уголков страны намеренно вступили в противостояние с полицией в Гааге. При этом они были крайне жестоки», — передает телеканал.

При этом ван Занен отметил, что текущие данные о 30 задержаниях являются предварительными, и итоговые данные могут быть значительно выше. Кроме того, двое правоохранителей пострадали при разгоне протестов.

Напомним, что массовые беспорядки в Гааге начались днем 20 сентября, когда ультраправые демонстранты, протестовавшие против миграционной политики правительства Нидерландов, вступили в столкновение с полицией в районе поля Маливелд и заблокировали автомагистраль А12.

Ранее массовые протесты прошли во Франции по причине недовольства политикой президента Эммануэля Макрона.