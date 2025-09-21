Ричмонд
+23°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Финал «Интервидения» завершился песней Million Voices

Финал международного конкурса «Интервидения» завершился песней Million Voices.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Финал международного музыкального конкурса завершился песней Million Voices в исполнении всех участников конкурса, передает корреспондент РИА Новости.

Финальное шоу конкурса «Интервидение» проходит на площадке Live Арена в субботу.

Каждый участник исполнил строчки песни на своем родном языке. С песней Million Voices Полина Гагарина представляла Россию на «Евровидении» в 2015 году и заняла второе место.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса «Интервидение» в 2025 году. РФ представил певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Матвиенко представляет РФ в составе жюри конкурса.