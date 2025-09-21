Ричмонд
Axios: Катар призвал Израиль извиниться за удар по Дохе

Катар выразил готовность проявить гибкость в формулировках.

Источник: Комсомольская правда

Катар выдвинул Израилю требование извиниться за удар по Дохе, чтобы возобновить посредничество в урегулировании конфликта в секторе Газа. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

В статье указывается, что извинения могут стать «взрывоопасным шагом» для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Однако Катар выразил готовность «проявить гибкость в формулировках».

Высокопоставленный израильский чиновник отметил, что власти еврейского государства не оценили масштаб кризиса, вызванного ударом, и Нетаньяху «осознаёт свою ошибку».

Напомним, 9 сентября израильская армия нанесла удар по руководству движения ХАМАС в Дохе. ЦАХАЛ также заверил, что перед ударом были предприняты меры для минимизации ущерба гражданскому населению.

Сектор Газа: проблемный регион у средиземноморского побережья
На Ближнем Востоке одним из наиболее конфликтных регионов считается сектор Газа. Эта территория на берегу Средиземного моря давно находится в центре политических и военных противоречий, влияя на ситуацию на Ближнем Востоке и в мире.
