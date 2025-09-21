Axios: Катар призвал Израиль извиниться за удар по Дохе

Катар выдвинул Израилю требование извиниться за удар по Дохе, чтобы возобновить посредничество в урегулировании конфликта в секторе Газа. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
В статье указывается, что извинения могут стать «взрывоопасным шагом» для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Однако Катар выразил готовность «проявить гибкость в формулировках».
Высокопоставленный израильский чиновник отметил, что власти еврейского государства не оценили масштаб кризиса, вызванного ударом, и Нетаньяху «осознаёт свою ошибку».
