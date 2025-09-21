Ричмонд
Представитель Вьетнама прокомментировал свою победу на «Интервидении»

Дык Фук удивился победе на первом конкурсе «Интервидение».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Победа на музыкальном конкурсе «Интервидение» — шок и большой шаг в карьере, заявил занявший первое место вьетнамский исполнитель Дык Фук.

«Для меня это большая честь … Честно говоря, я и представить себе не мог, что смогу выиграть в таком масштабном конкурсе. Для меня стало неожиданностью, что появилось столько фанатов здесь, и для меня это серьезный шаг в карьере», — сказал он журналистам после победы, отдельно назвав шоком свой успех.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса «Интервидение» в 2025 году. РФ представил певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Матвиенко представляет РФ в составе жюри конкурса.