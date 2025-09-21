Ксения Бородина объяснила подписчикам, куда исчез Николай Сердюков

В августе Ксения Бородина стала жертвой воров во время поездки в Италию, где проводила медовый месяц с Николаем Сердюковым. Телеведущая успела посетить несколько городов, где всегда носила при себе два iPhone. Перед вылетом из страны в аэропорту она обнаружила, что один из гаджетов пропал. Знаменитость использовала его нечасто, но там хранились важные заметки и старые фото, поэтому потеря оказалась неприятной.