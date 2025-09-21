Ксения Бородина объяснила подписчикам, куда исчез Николай Сердюков

Телеведущая Ксения Бородина призвала пользователей дать возможность ей жить спокойно с новым супругом Николаем Сердюковым. Она рассказала, куда пропал мужчина из ее социальных сетей.
Подписчики знаменитости ранее забили тревогу из-за того, что она перестала выкладывать посты с мужем. Многие предположили, что Бородина уже рассталась с ним.
Она эмоционально ответила всем, кто строил неверные предположения насчет ее личной жизни.
— Ребятки, убедительная просьба перестать искать подвох там, где его нет. Где муж? Где кольцо? Муж работает, я на съемках. Ваши страхи не переносите на нас, дайте спокойно пожить! — написала звезда в соцсети, разместив снимок Сердюкова.
В августе Ксения Бородина стала жертвой воров во время поездки в Италию, где проводила медовый месяц с Николаем Сердюковым. Телеведущая успела посетить несколько городов, где всегда носила при себе два iPhone. Перед вылетом из страны в аэропорту она обнаружила, что один из гаджетов пропал. Знаменитость использовала его нечасто, но там хранились важные заметки и старые фото, поэтому потеря оказалась неприятной.