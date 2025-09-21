Ричмонд
Скандал на выборах правления партии Пашиняна: подробности

ArmLur: на выборах правления партии Пашиняна обнаружили лишние бюллетени.

Источник: Комсомольская правда

При подсчете голосов на выборах руководства правящей партии Армении «Гражданский договор» возникли технические проблемы. Об этом сообщает армянское онлайн-издание ArmLur.

«Выборы правления партии “Гражданский договор”, судя по всему, обернулись скандалом. Согласно эксклюзивной информации ArmLur.am, на последнем этапе подсчета неожиданно выяснилось, что было обнаружено больше бюллетеней, чем число участвовавших в избирательном процессе делегатов», — передает издание.

Партию «Гражданский договор» возглавляет действующий премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян. В материале также сказано, что, по данным источников, ситуация вызвала гнев Никола Пашиняна, который провел срочное совещание и потребовал устранить несоответствия в цифровых данных и предоставить окончательные результаты.

Издание также акцентирует, что команда Пашиняна в настоящее время пытается объяснить избыток бюллетеней техническим сбоем.

Накануне Пашинян высказался об отношениях с Россией. По его словам, отношения Москвы и Еревана на сегодняшний день находятся на этапе трансформации.

