Скандал на выборах правления партии Пашиняна: подробности

При подсчете голосов на выборах руководства правящей партии Армении «Гражданский договор» возникли технические проблемы. Об этом сообщает армянское онлайн-издание ArmLur.
«Выборы правления партии “Гражданский договор”, судя по всему, обернулись скандалом. Согласно эксклюзивной информации ArmLur.am, на последнем этапе подсчета неожиданно выяснилось, что было обнаружено больше бюллетеней, чем число участвовавших в избирательном процессе делегатов», — передает издание.
Партию «Гражданский договор» возглавляет действующий премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян. В материале также сказано, что, по данным источников, ситуация вызвала гнев Никола Пашиняна, который провел срочное совещание и потребовал устранить несоответствия в цифровых данных и предоставить окончательные результаты.
Издание также акцентирует, что команда Пашиняна в настоящее время пытается объяснить избыток бюллетеней техническим сбоем.
Накануне Пашинян высказался об отношениях с Россией. По его словам, отношения Москвы и Еревана на сегодняшний день находятся на этапе трансформации.