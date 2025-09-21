Дуэт из Мадагаскара на «Интервидении»: сильно волновались, но горячий прием публики успокоил

21 сентября, Москва /Корр. БЕЛТА/. Участники дуэта Denise и D-Lain, который выступал на «Интервидении» с песней «Хочу большего для нас», в комментарии журналистам признались, что сильно волновались перед выступлением, но горячий прием публики успокоил, передает корреспондент БЕЛТА.
«Интервидение-2026» пройдет в Саудовской Аравии Победителем музыкального конкурса «Интервидение» стал представитель Вьетнама Дык Фук, Беларусь на шестом месте.
«Очень теплый, горячий прием публики. Поддержка публики очень мотивирует. Сначала мы испытывали сильное волнение, но когда ощутили этот горячий прием, волну энергии от публики, мы успокоились и стали выступать», — сказали представители дуэта.
Артисты признались, что им очень приятен прием, который оказывают организаторы конкурса. Они испытывали радость от эмоций публики. «Это на самом деле дает силы и успокаивает», — признались артисты.
Они рассказали, что обычно работают сольно. Но образовали дуэт, чтобы представить на конкурсе свою страну, что стало для них большой честью и ответственностью.
«Мы, как и все артисты, которые выступают на этой сцене, много где были. Но эта сцена просто превосходна, восхитительна, это нечто особенное», — поделились конкурсанты.
Они поблагодарили организаторов этого замечательного приключения, которое называется «Интервидение».
За время пребывания в Москве дуэт Denise и D-Lain общался со многими артистами. «И это перестало быть конкурсом, соревнованием. Это настоящий обмен. Мы обогащаемся друг у друга и даже думаем о возможных будущих проектах», — поделились музыканты. -0-