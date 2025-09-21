Ричмонд
В Пулково заявили о возобновлении работы сайта аэропорта после взлома

Неизвестные взломали сайт воздушной гавани Пулково.

Сайт воздушной гавани Пулково восстановил работу после взлома, который произошёл в пятницу, информирует Telegram-канал аэропорта.

«Сайт аэропорта Пулково снова доступен!», — говорится в сообщении, оно опубликовано в субботу в 23:28 мск.

Напомним, неизвестные взломали сайт Пулково, работа ресурса была ограничена. В воздушной гавани заявляли, что над восстановлением сайта работали специалисты.

После взлома ресурса сам аэропорт функционировал штатно. Регистрация на рейсы осуществлялась в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что воздушная гавань Брюсселя «Завентем» подверглась масштабной кибератаке.