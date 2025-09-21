Россиян предупредили о возможном наличии вирусов и бактерий в водопроводной воде

Роспотребнадзор сообщил, что при оценке качества водопроводной воды анализируется 130 различных примесей, из которых только 68 находятся в пределах допустимых норм. Эксперты ведомства призвали граждан не употреблять воду без предварительной очистки, так как это может представлять серьезный риск для здоровья.