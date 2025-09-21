Никакого кофе и сон строго по четыре часа: Как биохакеры ломают все стереотипы о возможностях организма

Зачем отказываются: кофеин — мощный стимулятор, бодрит, мешает уснуть, может «заглушать» сигналы усталости; биохакеры хотят чистых данных о том, как тело реагирует без внешнего «толчка». Также кофеин часто вызывает зависимость, скачки энергии и затем падения, раздражительность. Чем заменяют бодрость: иногда физическими методами — движение, холодный душ, световой режим, дыхание, иногда адаптогены (грибки, травы), дыхательные практики, короткие отдыхи, микросны. Важна гигиена сна, распорядок, постоянство. Как организм реагирует: сначала проявляются симптомы снятия зависимости: усталость, головные боли, пониженная концентрация. Это может длиться несколько дней. После — некоторое улучшение: сон более глубокий, без стимуляторов легче заснуть, меньше перепадов настроения и тревожности. Но без достаточного сна даже без кофеина проблемы сохраняются. Интересный гибрид: кофе + короткий сон. Бывает, что биохакеры пьют кофе перед очень коротким сном (или перед power nap), чтобы кофеин как бы «сработал после сна» — идея в том, что ты засыпаешь быстренько, бодрствуешь, а кофеин начинает действовать в момент пробуждения, усиливая эффект. Такой трюк несёт риски (если сон прерывистый, некачественный), но для некоторых он работает, особенно при строгом режиме и подготовке.