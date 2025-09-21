Полезно и сбалансированно: Диетолог назвала блюда для правильного ужина при похудении

По словам специалиста, идеальными блюдами для ужина можно считать рыбу или морепродукты с овощами-гриль, курицу с овощным рагу или свежими овощами, а также яичницу с овощами или творог с фруктами, при этом количество последних не должно превышать 300 грамм.