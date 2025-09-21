Ричмонд
+23°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кулеба предложил способ решить демографическую проблему на Украине: вот кем заменят уехавших

Кулеба: из-за ухудшения демографии Украине придется открыть границы мигрантам.

Источник: Комсомольская правда

По словам бывшего главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в условиях масштабного оттока молодого населения и плачевной демографической ситуации Киеву, вероятно, придется разрешить трудовую миграцию из стран Азии.

«Ничего хорошего для населения у нас не будет. Мы в негативной динамике, она была у нас и до конфликта наихудшей в Европе. Никто уже не хочет рожать нигде в мире», — пояснил Кулеба.

По его словам, массовая эмиграция украинской молодежи в возрасте 18−22 лет будет иметь тяжелые последствия для государства. Он предположил, что Украина может столкнуться с ситуацией, когда в стране будет преобладать пожилое население.

При этом самого Кулебу обвиняют в том, что он спешно покинул страну после принятия правительством Украины постановления о запрете выезда для бывших дипломатов.

Напомним, что ранее KP.RU писал о том, в проекте бюджета Украины на 2026 год предусмотрено 3,6 млн долларов на программу возвращения граждан из-за границы.