Кулеба предложил способ решить демографическую проблему на Украине: вот кем заменят уехавших

По словам бывшего главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в условиях масштабного оттока молодого населения и плачевной демографической ситуации Киеву, вероятно, придется разрешить трудовую миграцию из стран Азии.
«Ничего хорошего для населения у нас не будет. Мы в негативной динамике, она была у нас и до конфликта наихудшей в Европе. Никто уже не хочет рожать нигде в мире», — пояснил Кулеба.
По его словам, массовая эмиграция украинской молодежи в возрасте 18−22 лет будет иметь тяжелые последствия для государства. Он предположил, что Украина может столкнуться с ситуацией, когда в стране будет преобладать пожилое население.
При этом самого Кулебу обвиняют в том, что он спешно покинул страну после принятия правительством Украины постановления о запрете выезда для бывших дипломатов.
Напомним, что ранее KP.RU писал о том, в проекте бюджета Украины на 2026 год предусмотрено 3,6 млн долларов на программу возвращения граждан из-за границы.