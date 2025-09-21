Стал известен победитель «Интервидения»: карьера Дык Фука, травля на родине, победная песня

В интервью Дык Фук отмечал, что и ранее сталкивался с оскорбительными высказываниями в свой адрес, однако всегда придерживался мнения, что талант важнее внешней привлекательности. Тем не менее, когда в интернете его назвали «самым некрасивым победителем за всю историю шоу», артист испытал глубокую боль. После победы на «Голосе Вьетнама» исполнитель представил публике несколько сольных композиций и видеоклипов (Only One Sentence, Giau mat, Anh nang cua anh), которые получили положительный отклик. Однако каждое его появление на публике сопровождалось новой волной критики.