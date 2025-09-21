Стал известен победитель «Интервидения»: карьера Дык Фука, травля на родине, победная песня

Дык Фук стал победителем конкурса.
Победителем международного музыкального конкурса «Интервидение» стал артист из Вьетнама Дык Фук, набрав 422 балла по итогам голосования профессионального жюри. Певец исполнил композицию, вдохновленную национальным героем страны, она посвящена борьбе вьетнамского народа за свободу. Дык Фук — один из самых популярных певцов у себя на родине, однако его карьера омрачена травлей и тяжелой борьбой. Подробности об артисте — в материале URA.RU.
Детство и юность.
Нгуен Дык Фук появился на свет 15 октября 1996 года в Ханое, столице Вьетнама. В семье он не был единственным ребенком — у него есть младший брат. Хотя никто из родственников Дык Фука не связан с индустрией развлечений, домочадцы часто собирались вместе и исполняли песни под караоке. Эта семейная традиция способствовала формированию интереса мальчика к музыке: он начал профессионально заниматься вокалом и с ранних лет мечтал о сценических выступлениях.
Во время обучения в школе Дык Фук отличался не только творческими способностями, но и высокими академическими результатами. Он окончил начальную школу имени Хоанг Ван Тху, а затем поступил в среднюю школу Нго Си Лиен, где на протяжении нескольких лет учился исключительно на отлично. Аналогичных успехов он добился и в старшей школе Доан Кет. Особое внимание юноша уделял иностранным языкам — позднее, уже став известным, он неоднократно поражал соотечественников своими выдающимися знаниями английского.
В выпускных классах у Дык Фука появился интерес к архитектуре, и после окончания школы он подал документы в Ханойский университет гражданского строительства, успешно преодолев вступительные испытания с результатом, значительно превышающим проходной балл. Позже артист принял решение перебраться на юг страны и продолжил обучение в Университете Ван Ланга по специальности «изобразительное искусство». Впоследствии он принял решение оставить вуз, чтобы сосредоточить усилия на развитии музыкальной карьеры.
Творческая карьера.
В начале своей музыкальной деятельности Дык Фук участвовал в ряде конкурсов, таких как vietnam idol и vietnam’s got talent, однако не смог преодолеть этап первого тура. В 2015 году артист стал участником третьего сезона программы «Голос Вьетнама», представляющей собой вьетнамскую адаптацию всемирно известного вокального шоу «Голос». На этапе слепых прослушиваний он исполнил композицию Сэма Смита «I"m not the Only One», после чего все четыре наставника развернули свои кресла в его сторону.
Дык Фук выбрал своим наставником Май Там, широко известную как «королева вьетнамской поп-музыки», и под ее руководством сумел выйти в финал конкурса. В сентябре 2015 года он стал победителем сезона, получив 49,25% голосов телезрителей.
Дык Фук в итоге заслужил репутацию одного из ведущих исполнителей романтических свадебных баллад, а его проникновенные композиции о любви принесли ему широкую популярность на отечественной поп-сцене. Сегодня сложно представить музыкальную индустрию Вьетнама без этого артиста.
Певец решился на операцию из-за травлиФото: Сергей Бобылев/ РИА Новости.
Обратная сторона популярности и пластика.
Однако вместе с популярностью, принесенной триумфом в телевизионном проекте, певцу пришлось столкнуться и с негативной стороной известности — волной хейта в социальных сетях. Значительная часть аудитории категорически не принимала его внешний вид, который существенно отличался от устоявшихся стандартов, навязанных айдолами.
В интервью Дык Фук отмечал, что и ранее сталкивался с оскорбительными высказываниями в свой адрес, однако всегда придерживался мнения, что талант важнее внешней привлекательности. Тем не менее, когда в интернете его назвали «самым некрасивым победителем за всю историю шоу», артист испытал глубокую боль. После победы на «Голосе Вьетнама» исполнитель представил публике несколько сольных композиций и видеоклипов (Only One Sentence, Giau mat, Anh nang cua anh), которые получили положительный отклик. Однако каждое его появление на публике сопровождалось новой волной критики.
Ситуация усугубилась, когда один из известных журналов отказался разместить фотографию Дык Фука на своей обложке. Это заставило певца задуматься о необходимости изменить имидж ради дальнейшего развития карьеры. Дык Фук начал с коррекции питания и выпрямления зубов, однако этих мер оказалось недостаточно для получения приглашений на телевидение и выступления. В какой-то момент он даже рассматривал возможность оставить музыкальную деятельность и вернуться к учебе.
В 2017 году артист принял решение о пластической операции, став участником проекта Transformation Journey. Хирургическое вмешательство продолжалось пять часов и стало переломным моментом в его биографии. После преобразования был выпущен клип на композицию Anh Nang cua anh, где Дык Фук предстал перед зрителями с обновленной внешностью. Это вызвало широкий резонанс: СМИ и социальные сети уделяли исполнителю не меньше внимания, чем в период его победы на «Голосе Вьетнама».
Уникальный стиль и узнаваемый голос.
Дык Фук является одной из наиболее узнаваемых фигур на вьетнамской поп-сцене. Широкую известность он получил после победы на музыкальном проекте «Голос Вьетнама», что позволило ему в кратчайшие сроки завоевать популярность среди миллионов поклонников. Его композиции пользуются огромным успехом на YouTube и ведущих потоковых платформах, собирая сотни миллионов просмотров и регулярно входя в мировые рейтинги.
Артиста отличает выразительный вокальный стиль, сочетающий элементы баллад, современного RnB, EDM и поп-музыки. За свою карьеру Дык Фук был удостоен различных национальных премий, в том числе престижной Lan Song Xanh Awards и награды World Young Achiever.
Помимо творческой деятельности, музыкант активно сотрудничает с крупными международными брендами и занимает ведущие позиции среди самых влиятельных исполнителей страны. В рамках «Интервидения» Дык Фук продемонстрировал уникальное сочетание национальных традиций с актуальными тенденциями современной азиатской поп-культуры и мощной энергетикой нового музыкального поколения.
На «Интервидении» он исполнил песню о борьбе народа Вьетнама.
На международном конкурсе певец исполнил композицию «Фудом тхиен выонг». Трек черпает вдохновение из эпоса про легендарного героя Тхань Гионг, символа силы и единства вьетнамской нации.
Тхань Гионг, известный также как Святой Жонг, — это персонаж вьетнамских легенд, один из четырёх святых, которых вьетнамцы называют Четырьмя Бессмертными. Он считается символом духа сопротивления иностранным захватчикам и силы молодости. Его культ распространен по всей стране, и в различных регионах регулярно проходят посвященные ему фестивали.
Особое значение имеет фестиваль Жонга, проводимый в общине Фудонг, расположенной в районе Зялам на окраине Ханоя. В рамках фестиваля Жонга воссоздаются сражения между Святым Жонгом, жителями древнего Вьетнама и северными захватчиками.
Через свою конкурсную песню певец выражает глубокую любовь к стране, гордость за ее народ и стремление преодолевать трудности. Дык Фук на «Интервидении» набрал 422 балла по итогам голосования профессионального жюри и стал победителем конкурса.