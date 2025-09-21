Певец Shaman поздравил победителя конкурса «Интервидение»

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Певец Shaman поздравил победителя музыкального конкурса «Интервидение» — исполнителя из Вьетнама Дык Фука — и сообщил, что перед конкурсом они обменялись подарками.
Финальное шоу конкурса «Интервидение» прошло в субботу на концертной площадке «Live Арена» в Москве. В нем приняли участие представители 22 стран. Победителем стал Дык Фук. Второе и третье места заняли Киргизия и Катар соответственно.
«Символично получилось. Сегодня перед конкурсом обменялись с Дык Фуком подарками — я ему подарил мерч “Победы”. Я как чувствовал! Поздравляю с победой!» — написал артист в своем Telegram-канале.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса «Интервидение» в 2025 году. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представил РФ в составе жюри конкурса. От России выступил певец Shaman (Ярослав Дронов). После выступления он попросил членов жюри не оценивать его номер, отметив, что по законам гостеприимства он не претендует на победу.