Конкурс «Интервидение» завершился: победитель, яркие события, планы на будущее

Вьетнамский певец Дык Фук победил на «Интервидении», выиграв главный приз в 30 миллионов рублей.
В Москве завершился международный музыкальный конкурс «Интервидение», победу в котором одержал представитель Вьетнама Дык Фук. Мероприятие запомнилось рядом громких событий, от добровольного отказа российского участника Shaman от борьбы за приз до скандала с давлением на США, и анонсом следующего шоу, которое пройдет в Саудовской Аравии в 2026 году. Подробности в материале URA.RU.
Шоу открыли Дима Билан и Полина Гагарина.
Грандиозный финал стартовал с мощного выступления звезд российской эстрады. Дима Билан и Полина Гагарина задали высокую планку всему вечеру, исполнив дуэтом культовую песню «На заре». Их номер стал символичным стартом для конкурса, призванного объединять разные культуры на одной сцене.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕГагарина и Билан открыли «Интервидение» песней «На заре». Видео.
Путин выступил с видеообращением.
К участникам, организаторам и гостям конкурса с видеообращением обратился президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что подобные проекты важны для укрепления дружбы между народами и продвижения идей гуманизма. Глава государства отметил, что «Интервидение» объединяет талантливых исполнителей и способствует взаимопониманию в современном мире.
Кто выступил на конкурсе.
Свои номера представили артисты из 23 государствФото: Вячеслав Немышев © URA.RU.
География конкурса оказалась поистине впечатляющей. Свои номера представили артисты из 23 государств, включая Китай, Кубу, Бразилию, ЮАР, Сербию, Казахстан, ОАЭ и многие другие. Каждый исполнитель привнес на сцену частичку своей национальной культуры, создав уникальную палитру музыкальных стилей и традиций.
США не смогли выступить из-за Австралии.
Не обошлось и без политических интриг. В последний момент от участия в финале была вынуждена отказаться певица VASSY, которая должна была представлять США. Согласно официальному заявлению организаторов, причиной стало беспрецедентное давление, оказанное на артистку со стороны правительства Австралии, гражданкой которой она также является.
Лавров высказался по поводу ситуации с США.
Лавров высказался о давлении на американскую певицу перед «Интервидением’Фото: Роман Наумов © URA.RU.
Комментируя инцидент с американской участницей, глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что «Интервидение» не преследует политических целей. По его словам, главная задача конкурса — это культурный взаимообмен и реализация идентичности человека в свободных контактах, позволяющих духовно обогащать друг друга.
Shaman отказался от победы.
Представитель России на конкурсе, певец Shaman (Ярослав Дронов), совершил широкий жест. После исполнения своей песни «Прямо по сердцу», написанной Максимом Фадеевым, артист обратился к жюри с просьбой не оценивать его выступление. Он заявил, что по законам гостеприимства не претендует на победу, так как для него «Россия уже победила», принимая у себя такой масштабный конкурс.
Самые интересные моменты конкурса.
Певец исполнил русскую песню вне конкурсаФото: Вячеслав Немышев.
Вечер был полон запоминающихся моментов. Участнице из Катара Дане Аль-Мир ведущие подарили на сцене балалайку. Исполнитель из ОАЭ Саиф Аль-Али сорвал аплодисменты, спев для журналистов русскую народную песню «Калинка». А один из фаворитов конкурса, Ван Си из Китая, признался в любви к творчеству Чайковского и выразил желание записать совместный трек с Shaman.
В конце выступили известные артисты России.
Пока жюри подводило итоги, зрителей ждал еще один музыкальный подарок. На сцену вышли Клава Кока, Пелагея, Алексей Воробьев, Аида Гарифуллина, Александр Маршал и другие известные российские исполнители. Они представили попурри из знаковых песен, завершив его совместным исполнением композиции «Сансара».
Кто стал победителем и выиграл 30 миллионов.
Главная интрига разрешилась после полуночи. Победителем международного конкурса «Интервидение» и обладателем главного приза в 30 миллионов рублей стал артист из Вьетнама Дык Фук. Второе место заняла группа Nomad из Кыргызстана, а третье досталось Дане Аль-Мир из Катара.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕБалалайку подарили участнице «Интервидения» от Катара.
Участники вместе спели песню Гагариной с Евровидения.
В финале вечера состоялся трогательный флешмоб. После объявления результатов все участники конкурса вышли на сцену и вместе исполнили песню Полины Гагариной «A Million Voices», с которой она выступала на «Евровидении».
Когда следующее «Интервидение».
Следующее «Интервидение» пройдет в 2026 году в Саудовской Аравии. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU.
Организаторы подтвердили, что возрождение конкурса — это долгосрочный проект. Уже официально объявлено, что следующее «Интервидение» состоится в 2026 году. Честь принимать у себя престижный музыкальный турнир выпала Саудовской Аравии.