Конкурс «Интервидение» завершился: победитель, яркие события, планы на будущее

Представитель России на конкурсе, певец Shaman (Ярослав Дронов), совершил широкий жест. После исполнения своей песни «Прямо по сердцу», написанной Максимом Фадеевым, артист обратился к жюри с просьбой не оценивать его выступление. Он заявил, что по законам гостеприимства не претендует на победу, так как для него «Россия уже победила», принимая у себя такой масштабный конкурс.