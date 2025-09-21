Ричмонд
Трамп пригрозил Афганистану в случае отказа передать США авиабазу Баграм

Трамп заявлял, что Вашингтон добивается возвращения авиабазы Баграм.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп пригрозил Афганистану «плохими последствиями» в случае отказа передать американской стороне авиабазу Баграм.

«Если Афганистан не вернёт авиабазу Баграм тем, кто её построил — США, — то произойдут плохие вещи», — написал он в своей соцсети Truth Social.

Напомним, Трамп рассказал, что Вашингтон добивается возвращения авиабазы Баграм, которая являлась основной базой ВС США. В 2021 году американская сторона при президентстве Джо Байдена передала её властям Афганистана.

Ранее официальный представитель МИД Афганистана Закир Джалал заявил, что присутствие контингента Соединённых Штатов на территории Афганистана больше невозможно.

По данным американского издания The Wall Street Journal, Соединённые Штаты проводят переговоры с талибами о восстановлении своего ограниченного военного присутствия на этой авиабазе.

