Священник назвал одно условие для воссоединения душ после смерти

Воссоединение душ близких людей после кончины возможно, но при условии обретения вечной жизни. Об этом рассказал православный священник Александр Овчаренко, передает «МедиаПоток».
По словам отца Александра, эти события не нужно воспринимать буквально, так как все случается по воле Господа. И это находится за рамками нашего понимания.
Также он отметил, что при уходе близкого человека из жизни с ним не происходит окончательного обрыва связи. У людей остается надежда на встречу «в другому месте». А прощание с человеком во время похорон означает простить друг друга.
Священник подчеркнул, что во время жизни нужно избавиться от всяких обид. Он напомнил, что прощение очищает душу. Это и открывает путь к вечной жизни и воссоединению душ.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.