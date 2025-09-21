В РПЦ рассказали, влияет ли кремация на загробную жизнь

В последнее время вопрос о судьбе души после кремации вызывает активное обсуждение среди православных верующих, поэтому представитель Русской Православной Церкви пояснил, что способ погребения тела не влияет на посмертную участь души.
Несмотря на то, что в православной традиции традиционно принято отдавать предпочтение погребению в землю, где тело уподобляется зерну, возвращающемуся в почву, священнослужитель отметил, что кремация не является запрещенным способом упокоения. Особенно это может быть актуально в условиях современных мегаполисов или при трагических обстоятельствах.
Богослов подчеркнул, что Церковь не осуждает этот метод, но рекомендует проводить заупокойные богослужения до совершения кремации. Он также отметил особую важность молитвенной поддержки души усопшего близкими людьми, особенно в первые сорок дней после смерти.
По словам представителя Церкви, основное внимание следует уделять духовной составляющей, а не физической оболочке. Независимо от выбранного способа погребения, душа продолжает свой путь и проходит испытания в загробной жизни. Священнослужитель призвал верующих регулярно исповедоваться и причащаться Святых Таин для укрепления связи с Богом и подготовки к переходу в вечность.
