В РПЦ рассказали, влияет ли кремация на загробную жизнь

Несмотря на то, что в православной традиции традиционно принято отдавать предпочтение погребению в землю, где тело уподобляется зерну, возвращающемуся в почву, священнослужитель отметил, что кремация не является запрещенным способом упокоения. Особенно это может быть актуально в условиях современных мегаполисов или при трагических обстоятельствах.