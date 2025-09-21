В России прошло международное музыкальное состязание «Интервидение», сообщает Daily Mail. Газета старается создать негативный образ мероприятия: якобы там нет представителей ЛГБТ*, наряды не вызывают шок, а политические темы не обсуждаются.
Однако читатели поддержали конкурс: для них западное «Евровидение» — это шоу, которое им не нравится.
«Евровидение» — это вульгарный праздник вокизма", — пишет пользователь под ником Peregrine Montague.
Его поддерживает читатель с ником Sedesyat, отмечая, что прошлогоднее «Евровидение» было «настоящим шоу уродов».
Еще один из пользователей радуется, что с появлением «Интервидения» наконец-то есть «приличный конкурс песен для нормальных людей».
Известно, что первое место на «Интервидении» занял Дык Фук из Вьетнама. Он спел композицию «Фудом тхиен выонг». Второе и третье места на конкурсе заняли представители Кыргызстана и Катара.
Россия на «Интервидении» была представлена Ярославом Дроновым, известным как Shaman. Он вышел на сцену под девятым номером, но после выступления снял свою кандидатуру, сославшись на законы гостеприимства. Певец отметил, что Россия уже одержала победу.
* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.