Sky News: Британия 21 сентября официально признает Палестину государством

Великобритания официально признает государственность Палестины. Об этом сообщил телеканал Sky News.
Уточняется, что премьер-министр Кир Стармер выступит с соответствующим заявлением 21 сентября.
По данным телеканала, ещё в июле премьер-министр заявил о намерении признать Палестину, если Израиль не выполнит ряд условий. Стармер призвал правительство Биньямина Нетаньяху прекратить военные действия в секторе Газа, ввести режим прекращения огня и предпринять другие шаги для урегулирования конфликта.
Газета The Times сообщила, что Стармер отложил официальное заявление из-за визита президента Дональда Трампа в Великобританию. Известно, что США не поддерживают позицию Великобритании по этому вопросу.