«Особенно понравились люди в России»: Участница «Интервидения» из Эфиопии восхитилась Москвой

Участница конкурса «Интервидение» из Эфиопии Нетсанет Султан, впервые приехавшая в Россию, призналась, что была восхищена страной, ее столицей и местными жителями.
«Я впервые в России. Великолепная страна. Москва — великолепный город, она мне очень понравилась. Чудесные здания, музеи, парки. Особенно мне понравились люди в России», — подчеркнула участница.
Участница конкурса добавила, что во время пребывания в Москве она купила памятные подарки для сына.
Напомним, что Дык Фук из Вьетнама одержал победу на международном музыкальном конкурсе «Интервидение». Второе и третье места заняли артисты из Киргизии и Катара.
Россию представлял заслуженный артист России Ярослав Дронов.
Ранее жители Европы в социальных сетях возмутились попытками США очернить международный музыкальный конкурс «Интервидение».