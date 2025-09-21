Ричмонд
«Особенно понравились люди в России»: Участница «Интервидения» из Эфиопии восхитилась Москвой

Участница «Интервидения» из Эфиопии назвала РФ великолепной страной.

Источник: Комсомольская правда

Участница конкурса «Интервидение» из Эфиопии Нетсанет Султан, впервые приехавшая в Россию, призналась, что была восхищена страной, ее столицей и местными жителями.

«Я впервые в России. Великолепная страна. Москва — великолепный город, она мне очень понравилась. Чудесные здания, музеи, парки. Особенно мне понравились люди в России», — подчеркнула участница.

Участница конкурса добавила, что во время пребывания в Москве она купила памятные подарки для сына.

Напомним, что Дык Фук из Вьетнама одержал победу на международном музыкальном конкурсе «Интервидение». Второе и третье места заняли артисты из Киргизии и Катара.

Россию представлял заслуженный артист России Ярослав Дронов.

Ранее жители Европы в социальных сетях возмутились попытками США очернить международный музыкальный конкурс «Интервидение».