SHAMAN поздравил певца из Вьетнама Дык Фука с победой на «Интервидении»

Ярослав Дронов попросил жюри «Интервидения» не оценивать его выступление.

Источник: Аргументы и факты

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) поздравил исполнителя из Вьетнама Дык Фука с победой на международном музыкальном конкурсе «Интервидение», он отметил, что перед конкурсом они обменялись подарками.

«Символично получилось. Сегодня перед конкурсом обменялись с Дык Фуком подарками — я ему подарил мерч “Победы”. Я как чувствовал! Поздравляю с победой!», — написал SHAMAN в Telegram.

Напомним, победителем международного музыкального конкурса «Интервидение» стал певец из Вьетнама Дык Фук, он набрал 422 балла.

Во время мероприятия SHAMAN обратился к жюри «Интервидения» с просьбой не оценивать его выступление в финале конкурса. Артист подчеркнул, что по законам гостеприимства он не имеет права претендовать на победу.