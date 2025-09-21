Ясновидящая назвала три знака зодиака, которые поймают волну везения осенью

Осень 2025 года станет для трех знаков зодиака временем перемен, когда привычный ритм жизни заиграет новыми красками. Ясновидящая, экстрасенс, шаманка и астролог Кажетта Ахметжанова рассказала, что именно они смогут поймать волну удачи и изменить свою жизнь к лучшему.