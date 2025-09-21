Ясновидящая назвала три знака зодиака, которые поймают волну везения осенью

Осень 2025 года станет для трех знаков зодиака временем перемен, когда привычный ритм жизни заиграет новыми красками. Ясновидящая, экстрасенс, шаманка и астролог Кажетта Ахметжанова рассказала, что именно они смогут поймать волну удачи и изменить свою жизнь к лучшему.
По ее словам, для Дев наступает момент, когда терпение и внимание к деталям принесут ощутимые плоды. Осеннее равноденствие активирует дом карьеры, профессиональные успехи окажутся в центре внимания. Марс в земных знаках добавит энергии для реализации идей, а Венера гармонизирует финансы. Самый удачный период: вторая половина сентября — пик возможностей, октябрь — закрепление результатов.
Осень этого года для Весов пройдет под знаком Венеры — планеты красоты и гармонии. Она занимает благоприятное положение, усиливая привлекательность и даря магнетизм. Юпитер открывает новые горизонты, Сатурн убирает преграды, освобождая дорогу для роста.
Главные направления удачи для Весов: новые романтические и деловые союзы; творческие и эстетические проекты, приносящие доход; дипломатия и правовые вопросы, которые решатся в их пользу.
Хронология успеха: конец сентября — судьбоносные знакомства, октябрь — максимальная активность, начало ноября — закрепление успехов.
Для Водолеев осень 2025 года станет временем яркого обновления. Управитель знака Уран формирует мощные аспекты, пробуждая стремление к новому. Кармические узлы активируют дом дружбы и надежд, Плутон помогает пройти трансформацию и обрести силу.
Сферы успеха Водолеев: технологии и научные исследования; цифровые проекты и соцсети; экологические инициативы; командная работа и новые форматы сотрудничества.
Середина октября запускает инновационный цикл, ноябрь приносит идеи и практическую реализацию, декабрь — время ощутимых результатов, говорится в материале Rsute.ru.
Астрологи ранее сообщили, что представители трех знаков зодиака вскоре ощутят прилив финансового благополучия. Их таланты и уникальные идеи принесут ощутимые плоды.