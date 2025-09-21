Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ясновидящая назвала три знака зодиака, которые поймают волну везения осенью

Осень 2025 года станет для трех знаков зодиака временем перемен, когда привычный ритм жизни заиграет новыми красками. Ясновидящая, экстрасенс, шаманка и астролог Кажетта Ахметжанова рассказала, что именно они смогут поймать волну удачи и изменить свою жизнь к лучшему.

Осень 2025 года станет для трех знаков зодиака временем перемен, когда привычный ритм жизни заиграет новыми красками. Ясновидящая, экстрасенс, шаманка и астролог Кажетта Ахметжанова рассказала, что именно они смогут поймать волну удачи и изменить свою жизнь к лучшему.

По ее словам, для Дев наступает момент, когда терпение и внимание к деталям принесут ощутимые плоды. Осеннее равноденствие активирует дом карьеры, профессиональные успехи окажутся в центре внимания. Марс в земных знаках добавит энергии для реализации идей, а Венера гармонизирует финансы. Самый удачный период: вторая половина сентября — пик возможностей, октябрь — закрепление результатов.

Осень этого года для Весов пройдет под знаком Венеры — планеты красоты и гармонии. Она занимает благоприятное положение, усиливая привлекательность и даря магнетизм. Юпитер открывает новые горизонты, Сатурн убирает преграды, освобождая дорогу для роста.

Главные направления удачи для Весов: новые романтические и деловые союзы; творческие и эстетические проекты, приносящие доход; дипломатия и правовые вопросы, которые решатся в их пользу.

Хронология успеха: конец сентября — судьбоносные знакомства, октябрь — максимальная активность, начало ноября — закрепление успехов.

Для Водолеев осень 2025 года станет временем яркого обновления. Управитель знака Уран формирует мощные аспекты, пробуждая стремление к новому. Кармические узлы активируют дом дружбы и надежд, Плутон помогает пройти трансформацию и обрести силу.

Сферы успеха Водолеев: технологии и научные исследования; цифровые проекты и соцсети; экологические инициативы; командная работа и новые форматы сотрудничества.

Середина октября запускает инновационный цикл, ноябрь приносит идеи и практическую реализацию, декабрь — время ощутимых результатов, говорится в материале Rsute.ru.

Астрологи ранее сообщили, что представители трех знаков зодиака вскоре ощутят прилив финансового благополучия. Их таланты и уникальные идеи принесут ощутимые плоды.