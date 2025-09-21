Победитель Интервидения из Вьетнама заявил, что хотел бы выучить русский язык

Ведущий Дмитрий Борисов спросил, хотел бы вьетнамский певец творческой коллаборации с кем-то из российских артистов. Дык Фук ответил, что безусловно хотел бы. А после этого признался, что был бы рад выучить русский язык. Второе и третье места на конкурсе заняли артисты из Киргизии и Катара соответственно.