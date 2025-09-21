Победитель Интервидения из Вьетнама заявил, что хотел бы выучить русский язык

Одержавший победу на конкурсе «Интервидение» вьетнамский исполнитель Дык Фук выразил желание освоить русский язык, отметив, что был бы счастлив этому. Подобное заявление артист сделал в прямом эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.
Ведущий Дмитрий Борисов спросил, хотел бы вьетнамский певец творческой коллаборации с кем-то из российских артистов. Дык Фук ответил, что безусловно хотел бы. А после этого признался, что был бы рад выучить русский язык. Второе и третье места на конкурсе заняли артисты из Киргизии и Катара соответственно.
Напомним, что Россию на «Интервидении» представил заслуженный артист России Ярослав Дронов. При этом акануне финала он заявил, что Россия — уже победила.
Ранее участница конкурса «Интервидение» из Эфиопии Нетсанет Султан восхитилась Москвой и жителями России.