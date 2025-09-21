Занявший первое место на конкурсе «Интервидение» вьетнамец Дык Фук заявил, что часть выигрыша потратит на благотворительность в России. Об этом он объявил в эфире Первого телеканала во время программы «Пусть говорят».
Напомним, на конкурсе он исполнил песню «Фудом тхиен выонг».
Второе и третье место на конкурсе заняли Кыргызстан и Катар.
На «Евровидении» Россию представлял Ярослав Дронов, известный как Shaman. Он выступал под девятым номером, но после исполнения песни отказался от участия в голосовании. Певец объяснил это законами гостеприимства, подчеркнув, что Россия уже одержала победу.
Напомним, концерт открыли российские артисты Дима Билан и Полина Гагарина, исполнив песню «На заре». Первой на сцене выступила кубинская певица Сулема Иглесиас Салазар, а в финале конкурса участник из Индии — Раухан Малик.