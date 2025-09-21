Ричмонд
В Роспотребнадзоре сообщили о пиковом уровне заболеваемости ОРВИ в этом сезоне

Попова: в этом эпидсезоне смещение пика заболеваемости ОРВИ не планируется.

Источник: Комсомольская правда

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в текущем эпидемическом сезоне в России не ожидается смещения пика заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом на срок раньше или позже обычного. Об этом она рассказала в беседе с ТАСС.

«У нас всё стабильно, никаких изменений», — отметила она, отвечая на вопрос о возможном изменении сроков пика заболеваемости ОРВИ и гриппом в текущем эпидемическом сезоне.

Попова подчеркнула, что традиционно пик заболеваемости наблюдается зимой. Тем не менее, уже сейчас следует информировать россиян о текущем повышении уровня заболеваемости.

«Мы обязаны предупредить о том, что рост случаев болезни уже фиксируется, чтобы люди могли своевременно принять меры защиты», — уточнила руководитель Роспотребнадзора.

Ранее KP.RU опубликовал четыре главных правила лечения простуды. Как отмечает Роспотребнадзор, в России начался сезонный подъем заболеваемости и последнюю неделю заболели ОРВИ 425 тысяч человек.