В Роспотребнадзоре сообщили о пиковом уровне заболеваемости ОРВИ в этом сезоне

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в текущем эпидемическом сезоне в России не ожидается смещения пика заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом на срок раньше или позже обычного. Об этом она рассказала в беседе с ТАСС.