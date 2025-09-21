Певец из Вьетнама Дык Фук удивился победе на первом конкурсе «Интервидение»

Вьетнамский исполнитель Дык Фук, занявший первое место на конкурсе «Интервидение», поделился, что не мог представить, что одержит победу, по его словам, это стало неожиданностью.
«Для меня это большая честь… Честно говоря, я и представить себе не мог, что смогу выиграть в таком масштабном конкурсе. Для меня стало неожиданностью, что появилось столько фанатов здесь, и для меня это серьёзный шаг в карьере», — сказал Дык Фук во время разговора с представителями средств массовой информации.
Он выразил мнение, что шансов на победу было бы меньше, если бы конкурсант из РФ SHAMAN не отказался от борьбы.
«Если бы SHAMAN продолжил своё участие, наверное, у меня было бы меньше шансов на победу. Он очень сильный конкурсант», — сказал Дык Фук, отметив, что ему очень нравится композиция, с которой выступил российский певец.
Кроме того, представитель Вьетнама рассказал, что чаще всего слушал песни участников от РФ, Белоруссии и Казахстана.
Напомним, во время мероприятия SHAMAN обратился к жюри «Интервидения» с просьбой не оценивать его выступление.
Ранее сообщалось, что SHAMAN поздравил певца из Вьетнама Дык Фука с победой на конкурсе «Интервидение».