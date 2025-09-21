Победитель «Интервидения» рассказал, куда планирует потратить свой выигрыш

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Победитель Международного музыкального конкурса «Интервидение» Дык Фук сообщил о намерении отправить часть выигрыша на благотворительность в России.
Финальное шоу конкурса «Интервидение» прошло в субботу на концертной площадке «Live Арена» в Москве. В нем приняли участие представители 22 стран. Победителем стал Дык Фук. Второе и третье места заняли Киргизия и Катар соответственно.
«Раскрою небольшой секрет: из тех средств, которые, я надеюсь, получу от выигрыша, хочу найти какой-нибудь фонд и направить на благотворительность в России», — сказал Дык Фук в эфире шоу «Пусть говорят» на «Первом канале».
Победитель конкурса заявил, что для него было бы большой честью сделать коллаборацию с русскими артистами и доучить русский язык. Дык Фук добавил, что хочет «собственными руками» написать песню на русском языке.
В воскресенье победитель конкурса рассказал, что чаще всего слушал песни участников от России, Белоруссии и Казахстана. Артист также напел мотивы песен Shaman «Прямо по сердцу» и белорусской певицы Насти Кравченко «Мотылек».
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса «Интервидение» в 2025 году. Народный артист РФ, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представил РФ в составе жюри конкурса. От России выступил певец Shaman (Ярослав Дронов). После выступления он попросил членов жюри не оценивать его номер, отметив, что по законам гостеприимства он не претендует на победу.