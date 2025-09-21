Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученые сообщили, смогут ли россияне наблюдать солнечное затмение

Солнечное затмение, которое состоится 21 сентября и продлится 4,5 часа, не будет доступно для наблюдения в России.

Солнечное затмение, которое состоится 21 сентября и продлится 4,5 часа, не будет доступно для наблюдения в России. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария, передает ТАСС.

«21 сентября с 20:30 и до 00:54 по московскому времени произойдет второе в этом году частное затмение Солнца. Максимальная фаза составит 0,854 в 22:42 мск. Общая продолжительность — около 4,5 часов», — говорится в сообщении.

За природным явлением смогут наблюдать жители юга Австралии. Также затмение Солнца будет видно в Антарктиде, акваториях Тихого и Атлантического океанов. Пик затмения увидят в Новой Зеландии.

Ученые отметили, что в России это событие не будет видно. Астрономы напомнили, что такие явления происходят дважды в год.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.