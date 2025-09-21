Ученые сообщили, смогут ли россияне наблюдать солнечное затмение

Солнечное затмение, которое состоится 21 сентября и продлится 4,5 часа, не будет доступно для наблюдения в России. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария, передает ТАСС.
«21 сентября с 20:30 и до 00:54 по московскому времени произойдет второе в этом году частное затмение Солнца. Максимальная фаза составит 0,854 в 22:42 мск. Общая продолжительность — около 4,5 часов», — говорится в сообщении.
За природным явлением смогут наблюдать жители юга Австралии. Также затмение Солнца будет видно в Антарктиде, акваториях Тихого и Атлантического океанов. Пик затмения увидят в Новой Зеландии.
Ученые отметили, что в России это событие не будет видно. Астрономы напомнили, что такие явления происходят дважды в год.
