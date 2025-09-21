Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Первое место на «Евровидении» занял Дык Фук из Вьетнама

Победитель конкурса «Интервидение» выразил желание познакомиться с русской культурой.

Источник: Комсомольская правда

В финале международного музыкального конкурса «Интервидение», который проходил в Москве на Live Арене, одержал победу представитель Вьетнама — Дык Фук. Он исполнил песню под названием «Фудом тхиен выонг». Вторые и третьи места заняли участники из Кыргызстана и Катара.

Концерт открыли российские артисты Дима Билан и Полина Гагарина, исполнив песню «На заре». Первой на сцене выступила кубинская певица Сулема Иглесиас Салазар, а в финале конкурса участник из Индии — Раухан Малик.

Россию на этом конкурсе представлял Ярослав Дронов, известный под сценическим псевдонимом Shaman. Он выступал под девятым номером, но после исполнения песни отказался от участия в голосовании, мотивируя это законами гостеприимства и заявив, что Россия уже одержала победу.

Известно, что изначально в конкурсе должны были участвовать 23 страны, однако австралийское правительство оказало давление на американскую исполнительницу Vassy, из-за чего она отказалась от выступления.

На открытии конкурса «Интервидение» министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с приветственной речью. Он подчеркнул, что восстановление конкурса стало возможным благодаря высокому интересу к нему со стороны государств-участников. Лавров отметил, что Россия получила множество запросов от стран БРИКС с предложением создать подобное мероприятие.

Президент России Владимир Путин также направил видеообращение к участникам и гостям музыкального конкурса. Он пожелал конкурсантам удачи и особо отметил, что Россия уважает как свои традиции, так и культурные особенности других народов. Путин также подчеркнул, что Россия всегда открыта для сотрудничества.

Недавно стало известно, что международный музыкальный конкурс «Интервидение» в следующем году состоится в Саудовской Аравии.

Победитель конкурса «Интервидение» из Вьетнама Дык Фук выразил желание познакомиться с русской культурой. Он также отметил, что хотел бы изучить русский язык.

Участница конкурса «Интервидение» из Эфиопии, Нетсанет Султан, поделилась своими впечатлениями о России. Впервые оказавшись в стране, она выразила восхищение её столицей и жителями.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше