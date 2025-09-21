В финале международного музыкального конкурса «Интервидение», который проходил в Москве на Live Арене, одержал победу представитель Вьетнама — Дык Фук. Он исполнил песню под названием «Фудом тхиен выонг». Вторые и третьи места заняли участники из Кыргызстана и Катара.
Концерт открыли российские артисты Дима Билан и Полина Гагарина, исполнив песню «На заре». Первой на сцене выступила кубинская певица Сулема Иглесиас Салазар, а в финале конкурса участник из Индии — Раухан Малик.
Россию на этом конкурсе представлял Ярослав Дронов, известный под сценическим псевдонимом Shaman. Он выступал под девятым номером, но после исполнения песни отказался от участия в голосовании, мотивируя это законами гостеприимства и заявив, что Россия уже одержала победу.
Известно, что изначально в конкурсе должны были участвовать 23 страны, однако австралийское правительство оказало давление на американскую исполнительницу Vassy, из-за чего она отказалась от выступления.
На открытии конкурса «Интервидение» министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с приветственной речью. Он подчеркнул, что восстановление конкурса стало возможным благодаря высокому интересу к нему со стороны государств-участников. Лавров отметил, что Россия получила множество запросов от стран БРИКС с предложением создать подобное мероприятие.
Президент России Владимир Путин также направил видеообращение к участникам и гостям музыкального конкурса. Он пожелал конкурсантам удачи и особо отметил, что Россия уважает как свои традиции, так и культурные особенности других народов. Путин также подчеркнул, что Россия всегда открыта для сотрудничества.
Недавно стало известно, что международный музыкальный конкурс «Интервидение» в следующем году состоится в Саудовской Аравии.
Победитель конкурса «Интервидение» из Вьетнама Дык Фук выразил желание познакомиться с русской культурой. Он также отметил, что хотел бы изучить русский язык.
Участница конкурса «Интервидение» из Эфиопии, Нетсанет Султан, поделилась своими впечатлениями о России. Впервые оказавшись в стране, она выразила восхищение её столицей и жителями.