Эксперт рассказала, кому проиндексируют зарплаты с 1 октября

Подольская: в России с 1 октября повысят зарплаты госслужащим.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Увеличение заработных плат с 1 октября затронет сотрудников федеральных госорганов, гражданский персонал воинских частей, работников силовых структур и всех организаций, которые финансируются из федерального бюджета, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.

«Повышение окладов и тарифных ставок с 1 октября 2025 года предусмотрено для сотрудников федеральных государственных органов, гражданского персонала воинских частей, сотрудников силовых структур и организаций, финансирование которых осуществляются из федерального бюджета», — сказала агентству Подольская.

Собеседница агентства уточнила. что эта индексация не распространяется на сотрудников учреждений, которые финансируются из региональных и местных бюджетов.

«Запланированная изначально индексация на 4,5% была увеличена до 7,6% ввиду высокой инфляции», — добавила Подольская.