Эксперт рассказала, кому проиндексируют зарплаты с 1 октября

«Повышение окладов и тарифных ставок с 1 октября 2025 года предусмотрено для сотрудников федеральных государственных органов, гражданского персонала воинских частей, сотрудников силовых структур и организаций, финансирование которых осуществляются из федерального бюджета», — сказала агентству Подольская.