«Свинота!»: отец Тиммы осудил Седокову за откровенное фото ягодиц в соцсети

Отец латвийского баскетболиста Яниса Тиммы Райтис до сих пор не может отойти от смерти сына, который покончил жизнь самоубийством. Он продолжает винить в этом бывшую невестку, певицу Анну Седокову.
В социальных сетях мужчина в очередной раз прошелся по артистке. Он считает, что экс-невестка не в себе, так как выставляет слишком откровенный контент в Сети. По его мнению, поведение певицы слишком вульгарно.
— Вы спросите почему я говорю, что она сумасшедшая? Во-первых, потому что она сама рассказывала, что недавно лечилась в больнице с нервным расстройством. Мы не знаем, вылечилась она или нет. Во-вторых, посмотрите на ее соцсети. Разве нормальная женщина в ее возрасте такое будет выставлять? — заявил Тимма.
Особое возмущение у него вызвал снимок, где Седокова в нижнем белье позирует перед зеркалом, а рядом лежат два баскетбольных мяча.
«Она дразнит, издевается. Только за это разорвать ее хочется на щепки»; «Ужас какой. Мы с вами! Боритесь за правду!»; «К сожалению, Янис был без ума от нее», — написали в комментариях пользователи.
Семья Тиммы требует от Седоковой 60 миллионов рублей от продажи квартиры, которая была приобретена супругами в браке. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом, есть ли основания для взыскания денег с певицы.