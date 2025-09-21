Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Свинота!»: отец Тиммы осудил Седокову за откровенное фото ягодиц в соцсети

Отец латвийского баскетболиста Яниса Тиммы Райтис до сих пор не может отойти от смерти сына, который покончил жизнь самоубийством. Он продолжает винить в этом бывшую невестку, певицу Анну Седокову.

Отец латвийского баскетболиста Яниса Тиммы Райтис до сих пор не может отойти от смерти сына, который покончил жизнь самоубийством. Он продолжает винить в этом бывшую невестку, певицу Анну Седокову.

В социальных сетях мужчина в очередной раз прошелся по артистке. Он считает, что экс-невестка не в себе, так как выставляет слишком откровенный контент в Сети. По его мнению, поведение певицы слишком вульгарно.

— Вы спросите почему я говорю, что она сумасшедшая? Во-первых, потому что она сама рассказывала, что недавно лечилась в больнице с нервным расстройством. Мы не знаем, вылечилась она или нет. Во-вторых, посмотрите на ее соцсети. Разве нормальная женщина в ее возрасте такое будет выставлять? — заявил Тимма.

Особое возмущение у него вызвал снимок, где Седокова в нижнем белье позирует перед зеркалом, а рядом лежат два баскетбольных мяча.

«Она дразнит, издевается. Только за это разорвать ее хочется на щепки»; «Ужас какой. Мы с вами! Боритесь за правду!»; «К сожалению, Янис был без ума от нее», — написали в комментариях пользователи.

Семья Тиммы требует от Седоковой 60 миллионов рублей от продажи квартиры, которая была приобретена супругами в браке. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом, есть ли основания для взыскания денег с певицы.