Стали известны предварительные итоги выборов правления партии Пашиняна

Предварительные итоги голосования подтверждают переизбрание Никола Пашиняна, занимающего пост премьер-министра Армении, на должность руководителя правящей партии «Гражданский договор». Об этом информирует агентство «Арменпресс».
Напомним, что в субботу в Ереване состоялся седьмой съезд партии «Гражданский договор». В рамках мероприятия участники приняли декларацию, которая предполагает усиление курса на евроинтеграцию в случае победы партии на парламентских выборах 2026 года.
При этом накануне армянское онлайн-издание ArmLur сообщило, что при подсчете голосов на выборах руководства правящей партии Армении «Гражданский договор» произошли технические проблемы. При этом, по данным источника, команда Никола Пашиняна в данный момент пытается объяснить избыток бюллетеней техническим сбоем.