В Роспотребнадзоре оценили заболеваемость ОРВИ

Сдвига пика заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом в текущем эпидемическом сезоне в России не ожидается.

Сдвига пика заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом в текущем эпидемическом сезоне в России не ожидается. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Она заявила, что эпидемическая ситуация развивается в пределах сезонной нормы без каких-либо аномалий. По словам Поповой, пик заболеваемости традиционно приходится на зимний период, однако уже сейчас отмечается рост случаев ОРВИ.

Глава ведомства подчеркнула важность информирования населения о текущем подъеме заболеваемости, чтобы люди могли своевременно принять необходимые меры защиты. Попова добавила, что это позволяет гражданам более ответственно подойти к профилактике заболеваний в наиболее актуальный период.

Читайте материал по теме: Как не заразиться ОРВИ от заболевших близких.

